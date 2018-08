A Parrucchieri – Estro e magia per i tuoi capelli

L’esperienza e il tocco magico di Alessio Sciolla, titolare di A Parrucchieri in corso Vittorio Emanuele II 27, e di Simone che da tempo è il suo braccio destro sono una garanzia di qualità per un Salone che ormai è diventato un punto fisso imprescindibile non solo in zona. Tratta indifferentemente e con la stessa cura tagli per uomo, donna e bambino, ma anche ogni tipo di colorazione moda a partire da balajage e shatush (niente extensions però), affidandosi ai prodotti più qualificati sul mercato, come quelli firmati Kérastase. E per essere sempre aggiornati sulle ultime tendenze, Alessio e Simone almeno un paio di volte l’anno sono a Parigi per corsi di aggiornamento intensivi.

A Parrucchieri è aperto tutti i giorni, tranne il lunedì, con orario continuato 7.30-18.30. Per appuntamento, non obbligatorio ma gradito: 011.6692067.