A Parrucchieri – Le magiche colorazioni di Alessio

Non ci sono segreti, tagli e acconciature speciali che non possano passare dalle mani esperte di Alessio Sciolla, padrone di casa di A Parrucchieri in corso Vittorio Emanuele II 27 a Torino, perfettamente assistito da Simone che è molto più di una semplice spalla. Insieme si occupano di rendere ancora più belle le teste di donna, uomo e bambini, con un’attenzione particolare per i migliori prodotti presenti sul mercato a cominciare da quelli a marchio Kérastase. Uno dei punti forti del Salone è nelle colorazioni, a cominciare da balajage e shatush, e la formazione è costante: Alessio e Simone infatti a cadenza periodica volano a Parigi per frequentare corsi di aggiornamento intensivi. Il salone A Parrucchieri apre tutti i giorni (lunedì escluso) con orario continuato 7.30-18.30.

Contatti per appuntamento (gradito): 011.6692067.