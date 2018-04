A quindici anni si schianta e perde la vita: la Procura indaga sulla moto e sul casco

Aperto un fascicolo per far luce sull'incidente che ha sconvolto l'intera cittadinanza

Per il momento non s’ipotizza nessun tipo di reato ma la procura di Ivrea ha aperto un fascicolo per far luce sull’incidente stradale che è costato la vita a Mattia Moro, il 15enne di San Colombano Belmonte che venerdì scorso, in via Galimberti a Cuorgnè, è andato a sbattere con la propria moto contro un muro in pietra e che è poi morto poche ore dopo al Cto di Torino.

L’azione intrapresa dalla magistratura è un atto dovuto da parte del pubblico ministero Chiara Molinari per fare alcune verifiche tecniche sulla motocicletta e sul casco indossato dal ragazzo, perso subito dopo il terribile schianto, oltre che sullo stato del manto stradale al momento dell’incidente.

Per questo motivo, mercoledì pomeriggio, i carabinieri della compagnia di Ivrea hanno eseguito altri rilievi nel tratto di strada in cui si è verificato lo schianto. Intanto ieri mattina nel centro di medicina legale dell’Asl To4 è stata completata l’autopsia sul corpo del 15enne, il cui esito è stato comunicato dal medico legale al magistrato che nella stessa giornata ha concesso il nullaosta per i funerali, che si svolgeranno domani pomeriggio alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Colombano.