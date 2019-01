A son sodisfassion

Mi son sempre chiesto cosa avesse da invidiare la mia amata città alle altre grandi capitali europee (notate bene: ho scritto “altre capitali” perché ho sempre considerato Torino una capitale di Stato, e in effetti lo è stata) come Berlino e Parigi, per citarne due. In fondo Torino nella belle époque era definita “la piccola Parigi”. Fiorente di iniziative, fresca di Risorgimento, culla di nascenti industrie, capitale di cento cose, dalla moda al calcio, dalla radio al cinema, la Torino del primo ‘900 era davvero una città effervescente. Poi venne una famiglia di erremoscianti dalla Val Chisone e la sequestrò. Ci piazzò la sua industria di automobili, importò maestranze prima dalle campagne, poi dal Veneto e poi dal Sud, la gonfiò di popolazione mal assimilata, la trasformò in metropoli monovocazionale, la spremette come un limone e infine, dopo aver appioppato i cadaveri dei suoi enormi impianti alla pubblica amministrazione, la abbandonò, andandosene all’estero. Ma è ancora bella, Torino, coi suoi portici, piazze, viali, fiumi, parchi, monumenti. Cosa le manca per essere come Parigi? Il metrò? Vabbè, ma almeno ne abbiamo una linea. I bus che arrivino puntuali e non s’incendino? Se è per quello, tardano e bruciano anche a Roma. Le strade pulite e il verde ben curato? Non facciamo i pistini, col deficit che abbiamo si fa quel che si può. Però… c’era una cosa che proprio mancava. Che avrebbe fatto dimenticare tutte le altre manchevolezze. I risciò. Ebbene: li avremo. Ben dodici a pedali e sette a motore. Il Comune ha fatto il concorso e assegnato le licenze, presto li vedremo in giro. Marameo, Parigi, ciàpa lì Berlino! L’avroma ‘dcò nui i triciclo. An mancava mac lòn.

collino@cronacaqui.it