Fermato in via Brigate Partigiane a Cuorgné

I carabinieri di Cuorgné hanno arrestato per spaccio di droga un 48 enne, già noto alle forze dell’ordine, fermato in via Brigate Partigiane con tre grammi di cocaina suddivisa in dosi all’interno di un marsupio.

ALTRA DROGA A CASA DEL PUSHER

Nell’abitazione del pusher sono stati recuperati altri 6 grammi di cocaina oltre a buste di plastica per il confezionamento degli ovuli, due bilancini di precisione e 1.200 euro.