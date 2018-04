A spasso mano nella mano con la figlia. Ma in realtà è un…cagnolino

Tutti riprendono, col telefonino, l’allegro genitore che se ne va a spasso, mano nella mano, con la figlioletta. Una scena tenerissima, direte voi. Che c’è di strano? Ebbene, quella bimba addobbata come una principessina, in realtà, non è una…bimba, ma solo (si fa per dire) un cagnolino vestito come un essere umano, con tanto di abitino giallo (appariscente), parrucca, cappellino, scarpette e occhiali da sole!! L’animale è stato addestrato a camminare su due zampe. Visto da dietro sembra effettivamente una ragazzina!! A voi lettori, animalisti e non, ogni eventuale commento…