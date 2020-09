A Superga la nuova gigantografia del Grande Torino [FOTO]

“Oggi a Superga si è scritto un altro pezzetto di storia del Grande Torino”. Queste le parole della sindaca di Torino, Chiara Appendino, su Instragram dopo aver partecipato alla presentazione della nuova gigantografia che campeggia sulla lapide degli Invincibile, a Superga. L’iniziativa è stata voluta dall’associazione ToroMio, con il sostegno del Circolo Soci Torino FC 1906.

“Ringrazio l’associazione Toro Mio, i parenti degli Invincibili, il Circolo Soci Torino Fc 1906 e tutte le persone che hanno lavorato per il nuovo striscione celebrativo” ha aggiunto Appendino. Sono intervenuti anche il dg del Toro Comi e alcuni ex giocatori come Sala e Zaccarelli.