A Torino arriva la neve: rischio strade ghiacciate

Nevica soprattutto nel sud del Piemonte. Nel capoluogo previsti 2-3 centimetri in pianura e 5 in collina sopra i 400 metri

Come preannunciato, la neve sta imbiancando il Piemonte e, più in particolare, la zona sud della regione. Da mezzogiorno sta fioccando anche a Torino. Come riferisce la polizia municipale in base alle previsioni della Società Meterologica Italiana, sono previsti 2-3 centimetri in pianura e 5 in collina sopra i 400 metri.

Per via delle basse temperature preoccupa il fatto che in strada possano crearsi una patina di neve ghiacciata: dunque, bisogna prestare la massima attenzione al volante. Potrebbe nevicare fino a mezzanotte.

Nevicate più intense, invece, nelle province di Asti, Alessandria e Cuneo, in pianura e sulle colline: secondo l’Arpa, potrebbero accumularsi fino a 10 centimetri di neve.