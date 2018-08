A Torino l’asilo riservato agli adulti che godono a farsi trattare da bebè

Pannolini e barba incolta. Biberon, gambe e braccia pelose, ciucci, maggiore età. Nei prossimi mesi, dopo altre città italiane, anche a Torino arriverà l’asilo per “bambini adulti”, ovvero quelli che amano vestirsi e comportarsi da lattanti.

Un luogo «sereno e giocoso per tutti coloro che desiderino rivivere la propria fanciullezza sentendosi sostenuti e a proprio agio» si legge sul sito di “Ab Italia”, l’unica comunità degli “adult babies” italiani pronta a sbarcare sotto la Mole con «un ambiente a disposizione di chi voglia trascorrere del tempo giocando, cantando, ascoltando storie e interagendo con le maestre nel pieno rispetto dei loro desideri da bambini».

In appartamenti affittati per l’occasione, arredati in tutto e per tutto come fossero delle nursery, i partecipanti (massimo sei per ogni incontro) hanno la possibilità di regredire fino ai primi anni di vita. Qui le “maestre” – non di rado delle mistress adattate al ruolo – intrattengono i bambinoni coinvolgendoli in tutte quelle attività tipiche della primissima infanzia.

È bene sgomberare il campo dagli equivoci, in questi eventi la componente erotica è del tutto assente. Non esiste un piacere di natura sessuale. Si tratta solo di un piacere di tipo “situazionale”, dovuto al desiderio di sentirsi accuditi come bimbi. Ecco che allora nell’asilo si colora con i pastelli, si cantano canzoncine e si fa merenda seduti sulle gambe delle maestre, in caso di necessità pronte a cambiare il pannolino o sgridare chi è troppo birbante.

«A Torino il primo format di questo tipo si sarebbe dovuto tenere a fine di luglio, i posti disponibili erano già finiti – spiega Mirko, “Mirketto”, Tena, presidente dell’associazione “Ab Nursery” – ma per motivi personali l’ho rimandato ai prossimi mesi». C’è una rigorosa routine durante gli incontri, dal costo di una trentina d’euro e della durata di qualche ora. Dopo l’accoglienza ci sono i giochi, ai quali segue il momento delle coccole e del disegno. Poi pappa, cartone animato e tutti a fare un bel riposino. Dopodiché ancora coccole (i bambini hanno bisogno di molto affetto) e, prima dei saluti, il momento dell’igiene intima.

Finita la giornata addio pannoloni, ciucci e tutine. Si torna alla normalità, magari rincasando dai figli. Ignari, questi ultimi, dallo spirito di emulazione del genitore: geloso nel vederli immersi in quotidianità dove l’unico problema è rappresentato dalla scelta sul peluche da abbracciare prima di addormentarsi tra le rassicuranti braccia di mamma.