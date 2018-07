A Torino l’immagine di Salvini con un cappio al collo, lui twitta: “Poveretti, mi fate pena”

Il ritratto è comparso in alcune fermate dei con sopra la scritta "Lega stretto"

L’immagine del ministro dell’Interno Matteo Salvini con un cappio al collo e la scritta “Lega stretto“: sono comparse ieri in alcune fermate dei pullman a Torino. “Poveretti, mi fate solo pena. Io non ho paura, vado avanti più determinato che mai, insieme alla nostra splendida Comunità”, commenta il vicepremier che ha rilanciato l’immagine in un tweet.