A tutta frutta 2 – «La nostra scommessa vinta con primizie arrivate dal sud»

Otto anni fa Andrea e Matteo sono partiti dalla Puglia con un’idea chiara in testa, quella di mettere in piedi a Grugliasco un negozio di frutta e verdura come non c’era mai stato prima. Oggi quell’idea esiste ancora, si chiama A Tutta Frutta 2 in via Lupo 41/7 e rappresenta una scommessa vinta. Nel frattempo si è aggiunto anche un collaboratore prezioso come Danilo, l’impresa si è ingrandita e oggi è uno dei fiori all’occhiello in città.

«Il nostro segreto da sempre – spiega Andrea – è quello di aver fatto un passo alla volta, cercando di capire cosa volevano veramente i nostri clienti e accontentando i loro gusti, puntando soprattutto su prodotti che conoscevamo bene».

Così accanto alla frutta e alla verdura di primissima scelta e praticamente tutta italiana, in arrivo oltre che dalla loro regione anche da Sicilia e Basilicata – «al momento nel mondo dell’agricoltura è davvero la numero uno» – con grande attenzione alla stagionalità, ci sono anche prodotti tipici salentini come i taralli, il vino e una ricchissima varietà di formaggi che comprende caciocavallo e cacioricotte, pecorini, primo sale e scamorze, burrate e mozzarelle (anche di bufala). La sfida iniziale dei due cugini dunque è stata vinta, anche se i sacrifici non mancano, compreso quello di alzarsi prestissimo al mattino per il rifornimento.

A Tutta Frutta 2 effettua anche consegne a ristoranti e pizzerie oltre che a domicilio, e apre dal martedì al sabato con orario 8-19.30.

Contatti: 328.6214281.