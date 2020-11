A tutta velocità, in piena notte, su un’auto rubata. Fermati, tentano la fuga a piedi. Beccati in due

Intercettati in via Montanaro a Torino

Se ne andavano a zonzo nella notte, col piede pigiato sull’acceleratore, a bordo di un’auto rubata nel quartiere Barriera di Milano. Intercettati dalle Volanti, in due sono stati arrestati, altri due sono riusciti a dileguarsi.

INTERCETTATI IN VIA MONTANARO

E’ successo la scorsa notte in via Montanaro a Torino. Qui gli agenti di una Volante del commissariato Barriera Milano si sono imbattuti in una vettura che viaggiava a velocità molto sostenuta e subito si sono mossi per fermarla, intimando l’alt.

SCENDONO DALL’AUTO E SCAPPANO

Il conducente ha fermato la corsa come a voler “acconsentire” al controllo, ma la sua era solo una manovra diversiva. Infatti, non appena l’auto si è fermata, i quattro occupanti a bordo, sono scesi dandosela a gambe.

ARRESTATI E DENUNCIATI

I poliziotti li hanno rincorsi acciuffandone due, nonostante la strenue resistenza opposta. Si trattava di una coppia di cittadini marocchini di 35 e di 32 anni, quest’ultimo irregolare sul territorio nazionale. La macchina a bordo della quale i quattro viaggiavano, è risultata di provento furtivo. I due sono stati tratti in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e denunciati per ricettazione.