A tutto gas, ma il bolide Bmw non riesce a star dietro al Pandino

Come fa il Pandino bianco a correre così veloce a tal punto che neanche un bolide Bmw riesce a stargli dietro? Eppure è proprio quello che accade in questo video ripreso all’interno di una vettura lanciata a tutta velocità in autostrada. Il filmato, postato su Youtube, riprende il tachimetro del Bmw lanciato all’inseguimento di una Fiat: la lancetta tocca i 140, poi sale a 160 fino a toccare i 180 chilometri orari. Ma niente, il Pandino davanti non viene raggiunto. Il fuoristrada allora accelera. Va a tutto gas e arriva a toccare addirittura i 220 chilometri orari!! Eppure neanche questo tentativo va in porto. La Panda bianca fila via come se ne avesse semplicemente di più. “Ma se va via a 220 c’è qualcosa che non funziona…” si sente esclamare in sottofondo. Si tratta, per caso, di un’auto col motore “truccato“? Ah, saperlo!!