A zonzo con la droga negli slip: spacciatore nella rete dalla polizia

A zonzo con la droga negli slip. L’uomo, un cittadino senegalese, è stato arrestato, nella serata di lunedì scorso, dagli agenti del commissariato Barriera Milano in via Malone angolo via Monte Rosa, a Torino. Gli agenti, impegnati in quel momento in un servizio di controllo, hanno notato lo straniero che alla vista della polizia, si era allontanato con fare sospetto nel tentativo di eludere il controllo.

COCAINA E CRACK NEGLI SLIP

I poliziotti lo hanno inseguito e fermato: addosso, nascosti negli slip, aveva 37 dosi di cocaina e crack. Inoltre è stato trovato in possesso anche di 2 telefoni cellulari e 3 sim oltre a diverso denaro contante, probabile provento dell’illecita attività di spaccio.