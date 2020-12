Beccato dai carabinieri in via Magenta a Torino

Pusher in manette: addosso, in un sacchetto, “nascondeva” 12 dosi di crack e 15 di cocaina, per un totale di 25 grammi di sostanza stupefacente. L’uomo, un giovane senegalese di 26 anni, è stato intercettato e arrestato dai carabinieri in via Magenta, a Torino.

TENTA DI GETTARE IL PORTAFOGLI

All’interno del portafogli, di cui ha tentato di disfarsi alla vista delle forze dell’ordine, lo spacciatore aveva 700 euro in contanti.