A zonzo in stazione con un coltello nel marsupio: denunciato 19enne [LE FOTO]

Nuovi guai giudiziari per un 19enne che negli anni scorsi aveva fatto parte di una baby gang torinese. Il giovane è stato intercettato dalla polizia ferroviaria nell’atrio della stazione Torino di Porta Nuova con un coltello nel marsupio ed è stato denunciato per possesso ingiustificato di armi atte ad offendere.

I CONTROLLI DELLA POLFER

Il ragazzo è stato perquisito durante i controlli mensili della Polfer nelle stazioni di Torino, in cui 800 persone sono state identificate e una ventina indagate. Per tre uomini, che chiedevano l’elemosina a Porta Nuova, intimidendo i viaggiatori, è scattato un provvedimento di allontanamento dalla zona per 48 ore.

SPACCIATORI NEL MIRINO

Tre marocchini e un tunisino, trovato con 27 grammi di hashish e denunciato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, sono stati sorpresi in un’area interdetta al pubblico e multati di 516euro.

SCATTA LA SANZIONE

La sanzione è scattata anche per un 20enne marocchino bloccato dalla polizia mentre cercava di forzare le recinzioni ferroviarie messe a protezione dell’area di servizio, al fondo della banchina del binario 1.