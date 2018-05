A4, scontro tra tir e autovettura: papà e 3 bambini all’ospedale

Un grave incidente stradale si è verificato in mattinata sull’autostrada A4 Torino-Milano, nel tratto compreso tra gli svincoli di Brandizzo e Chivasso Ovest, e ha coinvolto un’autovettura e un tir.

L’automobile, una Opel condotta da un 33enne residente a Chivasso, con a bordo i suoi tre figli, si è scontrata per circostanze da chiarire con un camion guidato da un autotrasportatore originario di Cosenza.

L’uomo è rimasto illeso, mentre ad avere la peggio sono stati gli occupanti dell’autovettura. Papà e bambini, di 9, 6 e 2 anni di età, sono stati trasportati in ospedale: le loro condizioni non sono gravi, per tutti la prognosi è di pochi giorni. Sull’episodio indaga la polizia stradale di Novara.