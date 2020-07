Abbaia perché lasciata sola: il suo padrone va in tribunale

«Se ho sbagliato, sono disposto a pagare. Ma per favore, restituitemi la mia cagnolina. È da un mese e mezzo che non posso godere della sua compagnia». È l’appello che ieri mattina Antonello Trisolino, impiegato torinese, ha rivolto, attraverso il suo avvocato Andrea Panero, ai giudici del tribunale del Riesame.

Al centro del processo c’è Margot, beagle di cinque anni. «Dolce, mansueta e affettuosa», sono alcune delle sue caratteristiche descritte dal veterinario che l’ha visitata al canile. Margot è entrata nella vita del suo padrone nel 2015, in una fase molto delicata per lui, perché era mancata da poco la sua compagna. Gli amici di Trisolino, per tirarlo su di morale, gli regalarono la cucciola. Il 29 maggio scorso la cagnolina viene affidata dal padrone – che deve fare una commissione – al cognato, che rinchiude la beagle in cantina per qualche ora, lasciandole due ciotole: una di acqua e una di cibo. Margot, sola, inizia ad abbaiare.

