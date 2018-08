Abbandonati 29 cuccioli al parco. E’ gara di solidarietà per una casa

VIA ZANELLA

Hanno approfittato di un sistema di sicurezza non proprio impeccabile per abbandonare vicino al cimitero Monumentale 29 gatti. Cuccioli, quasi tutti, lasciati al parco Colletta di via Zanella dove si trova una struttura che da tempo accoglie i trovatelli. Dei ventinove nuovi arrivi, ben tre hanno perso la vita. «Uno è autistico e due hanno la micosi» racconta Gabriella, una delle volontarie che si trova ora con una bella gatta da pelare.

Il parco di via Zanella, nel Regio Parco, è ormai completamente saturo. «Tanto che per noi risulta difficile ospitare nuovi arrivi». Inoltre mancano i soldi per sfamare tutti i randagi.

Chi volesse avere qualche informazione sull’adozione dei mici può chiamare la donna al numero di telefono 3345261428.