Abbatte la vegetazione senza autorizzazioni: denunciato torinese LE FOTO

Operazione dei carabinieri forestali di Collegno. I militari dell’arma hanno individuato e posto sotto sequestro un bosco d’alto fusto di latifoglie di circa 2400 mq.. Nell’area in questione, ubicata in zona Moschette del Comune di Val della Torre, tutta la vegetazione è stata asportata rimuovendo anche le ceppaie in assenza di autorizzazioni paesaggistica e urbanistica con l’intenzione, da parte del proprietario, di cambiare la destinazione d’uso del suolo, attualmente boscato.

I militari intervenuti, oltre al sequestro dell’intero cantiere forestale, hanno posto i sigilli sull’escavatore e su un macchinario utilizzati per i lavori forestali di estirpazione e taglio e denunciato alla Procura della Repubblica di Torino, B.M. residente a Pianezza , proprietario del bosco ed esecutore delle opere abusive, per violazione alle norme sui beni paesaggistici e al testo unico in materia edilizia.