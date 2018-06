Abbattuta casa abusiva di un sinti in provincia di Torino. Salvini esulta su Twitter LE FOTO

Non si placa la furia di Matteo Salvini sui social. Dopo la richiesta di censimento da parte di rom avvenuta ieri, oggi il Ministero dell’Interno ha utilizzato il suo profilo social per confermare la sua lotta agli zingari.

La casa abusiva di un sinti è stata abbattuta in un campo rom a Carmagnola, in provincia di Torino. Salvini ha espresso così la sua soddisfazione per l’accaduto. “Questa mattina a Carmagnola (Torino), dove amministra la Lega, e’ stata abbattuta una casa abusiva in un campo Sinti non autorizzato. Dalle parole ai fatti. Prima gli italiani”.