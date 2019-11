Abbattute le case del campo rom, ma ora sale il rischio occupazioni

Le ruspe buttano giù tutto ciò che resta delle casette del campo nomadi regolare. È la fase finale del progetto di superamento dell’area regolare di via Germagnano, promessa da tempo e ora finalmente in fase di ultimazione. A fianco del rifugio dell’Enpa i lavori di abbattimento delle casette vuote sono iniziati nella mattinata di giovedì. E proseguiranno anche nelle prossime ore, fino a quando le operazioni non saranno completate. Poi, come accade sempre in questi casi, toccherà alla rimozione delle macerie e dei rifiuti che oltre la recinzione delle baraccopoli vanno davvero per la maggiore.

Intanto agli occhi del quartiere Rebaudengo, via Germagnano non è più la stessa di prima. Quella via temuta per anni. Molte le casette tirate giù dalle ruspe, sotto gli occhi delle forze dell’ordine. «Anche se – spiegano i comitati della zona – c’è sempre il problema degli abusivi da risolvere. Non possiamo ancora stare tranquilli con così tante costruzioni abusive ancora in piedi». I due accampamenti non autorizzati, compreso quello in piedi a fianco di Amiat, sono sempre nel mirino dei cittadini che temono un ingrandimento delle baraccopoli. Altro fattore da non sottovalutare, in questo momento storico, è quello legate alle possibili occupazioni degli alloggi.

Chi non è seguito dai servizi sociali, infatti, potrebbe prendere una strada alternativa a quella maestra. Molti rom mandati via da via Germagnano avrebbero già “minacciato” di prendere possesso di qualche casa vuota. Magari seguendo l’esempio di qualche predecessore. Toccherà al Comune di Torino e alle forze dell’ordine monitorare la situazione ed evitare il ripetersi dei fatti incresciosi avvenuti dopo lo sgombero di corso Tazzoli e lungo Stura Lazio.