«Abbiamo piste per i modellini ma bisogna rilanciare le bocce»

Servono idee per rinnovare le bocciofile. Servono giovani. E serve che la politica si renda conto che senza una sua azione, le bocciofile sono destinate a chiudere. Ad affermarlo, con un po’ di rammarico ma con la consapevolezza di non stare con le mani in mano, è il presidente uscente della bocciofila La Tampa di via Villa, Cesare Carbonari. Ex consigliere della circoscrizione Nove, Carbonari è affezionato al quartiere, tanto da aver partecipato per anni al progetto di decoro urbano Torino Spazio Pubblico. Ha poi preso le redini della bocciofila di via Villa, a pochi metri dalla ferrovia. In questi anni la bocciofila è rinata «Sì, basti pensare che siamo ormai 160 soci. Una buona parte di essi sono ragazzi che vengono regolarmente in associazione. Ma certo che ci siamo inventati un po’ di tutto per far vivere questa realtà». Ad esempio? Beh, all’inizio abbiamo puntato sul modellismo. Pensiamo che sia un buon modo per avvicinare gli appassionati, che qui possono trovare un luogo per loro. Abbiamo già realizzato l’anno scorso un circuito e abbiamo da poco finito di allestire la seconda pista per i modellini di fuoristrada da arrampicata, qualcosa di unico in città: siamo l’unica realtà del genere a Torino che fornisce un circuito per modellini scaler, che abbiamo chiamato Tampodromo » . Ma poche bocce… «I nostri soci giocano, certo, ma il punto è proprio la prospettiva futura. Perché queste associazioni si chiamano bocciofile, e devono rimanere tali. È inutile girarci attorno: bisogna rilanciare il gioco delle bocce. Le attività collaterali possono aiutare a portare gente, ma queste strutture perderebbero la loro identità senza il gioco delle bocce». Il problema è forse che i giovani lo considerano un gioco da vecchi? «I giovani sono pochi. Noi li abbiamo fatti avvicinare ma serve un aiuto da parte della politica, che deve essere il Comune e non soltanto la circoscrizione. Una buona idea potrebbe essere un progetto per rilanciare il gioco tramite le scuole: in città siamo pieni di campi, quelli che mancano sono i giovani. In futuro perché non pensare ad un torneo? Insomma: a Torino siamo quasi 900mila abitanti, possibile che non si trovino 100 ragazzi?