Piccolo, grande contrattempo durante una normale battuta di pesca in famiglia. La gita della domenica di un marito e di una moglie si chiude in modo comico, con la coppia intenta a evitare che un gigantesco animale si porti via la canna.

Cos’è quell’essere mostruoso che con tanta forza tira a sè la canna tenuta dalla signora e poi anche dal marito? Molto probabilmente un grosso esemplare di pesce d’acqua dolce, talmente forte da tener testa a due persone che spingono come forsennati.