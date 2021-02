Abitazione in fiamme nel torinese: cinque feriti, intervento in corso [LE FOTO]

Evacuati i presenti, soccorsi con l'elicottero del 118 per ferite non gravi mentre i vigili del fuoco tentano di spegnere il rogo

Attimi di paura a Rosta, nel torinese, dove un incendio è divampato all’interno di una casa. Sul posto i vigili del fuoco: l’intervento è ancora in corso, mentre sono stati fatti evacuare i presenti, ovvero cinque persone.

Le fiamme hanno coinvolto il primo piano di un’abitazione indipendente. Sul luogo sono presenti al momento due squadre e tre autobotti per il rifornimento idrico, un’autoscala e il carro rifornimento autoprotettori. Le operazioni sono coordinate dal funzionario di servizio. Le persone coinvolte sono rimaste ferite e soccorse dal personale sanitario giunto anche con l’elisoccorso: non sono in condizioni gravi. Le cause del rogo sono ancora da accertare.