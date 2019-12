Abiti contraffatti nel trolley, aggredisce i finanzieri con calci e pugni

Quando lo hanno sorpreso con un gran numero di capi d’abbigliamento contraffatti, ha iniziato ad aggredire a calci e pugni gli agenti della guardia di finanza. È accaduto intorno alle tre della scorsa notte in corso Giulio Cesare, a Torino.

Autore dell’aggressione un 50enne di origini senegalesi, che i finanzieri avevano notato aggirarsi con fare sospetto tra le auto in sosta. L’uomo ha provato a darsi alla fuga ma, una volta raggiunto e immobilizzato, ha rifiutato di fornire le proprie generalità e ha colpito con calci e pugni gli agenti.

Solo l’arrivo di rinforzi ha consentito di bloccare l’uomo e di far luce sui capi che stava trasportando. In un trolley sono stati ritrovati numerosi capi con marchi di gran pregio contraffatti, per un valore complessivo di 6mila euro. L’uomo è stato condotto in carcere con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.