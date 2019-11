Abiti eleganti e panetti griffati: arrestato il principe dei pusher, aveva quasi 9 chili di hashish [FOTO]

Vestiva in modo estremamente elegante, classico, utilizzava sempre modi distinti, senza avere mai comportamenti fuori posto, ed era perfettamente inserito nella vita cittadina. Un insospettabile, insomma. Eppure il 48enne di origini algerine arrestato sabato sera dagli agenti di polizia del commissariato Centro si è rivelato un pusher di grandissimo spessore. Tanto che i poliziotti hanno avuto modo di sequestrare nella sua abitazione circa nove chili di hashish.

Le circostanze che hanno portato al suo arresto sono maturate nella serata di sabato, quando il 48enne ha incontrato un altro maghrebino in un bar di piazza Castello. Alcuni agenti si sono avvicinati alla coppia per un controllo, mentre altri in borghese sono sopraggiunti in ausilio. Alla vista dei poliziotti, i due si sono divisi fuggendo in opposte direzioni e il pusher dai modi eleganti ha provato a chiudersi nel bagno del bar per disfarsi con tutta probabilità di qualcosa, ma è stato bloccato.

Addosso aveva tre panetti di hashish di circa cento grammi ciascuno e in commissariato, durante l’interrogatorio di rito, ha provato a depistare gli agenti dichiarando una falsa residenza. Accertamenti scrupolosi hanno consentito di individuare il suo reale domicilio in una mansarda di via della Misericordia ed è qui, durante una perquisizione, che gli agenti hanno trovato nascosti nell’armadio della camera da letto ben 85 panetti di stupefacenti, griffati Dior, insieme a 700 euro in contanti e tre cellulari.

La sera prima, nell’ambito di controlli antispaccio eseguiti dagli agenti dello stesso commissariato, in corso Regina Margherita era stato individuato un altro cittadino straniero intento a spacciare all’angolo con via Buniva. L’uomo è stato visto cedere una bustina in cellophane contenente dell’erba verde a un altro soggetto, dietro il compenso di venti euro. La successiva perquisizione ha consentito di rinvenire altre 21 bustine contenenti complessivamente quasi 70 grammi di marijuana. Il pusher, di nazionalità gambiana, ha opposto vivace resistenza ai poliziotti ed è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.