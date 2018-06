Absolute Beauty – Il centro estetico per il tuo benessere

Molto più di un centro estetico: Absolute Beauty in strada Genova 182/bis a Moncalieri è un concentrato di bellezza e salute per il pubblico. Epilazione sia con la ceretta sia con la luce pulsata (e quindi permanente) per uomini e donne, trattamenti con macchinario Mya – lipomodellatore professionale utilizzato nei migliori centri benessere, per lo snellimento e per la cura degli inestetismi della cellulite, e ancora il presso massaggio che libera da tutte le scorie. Ma anche pulizia del viso, massaggi tradizionali e da spa, trattamenti corpo e viso, ricostruzione unghie. E come spiega Samantha Voltarel

«per gli amanti dell’abbronzatura effettuiamo un procedimento con olio e prodotto abbronzante che dura anche più di una settimana. Inoltre tutti i prodotti che utilizziamo sono clinicamente testati e anallergici, adatti per ogni pelle»

Contatti: 011.0206251

Facebook: Link pagina FB