Abusivi occupano ancora Borgo Dora [FOTO]

Niente trasloco in via Carcano per i venditori del Barattolo del sabato. A Vanchiglietta non si è presentato nessuno. Al contrario un centinaio di abusivi ha ignorato le disposizioni del Comune e occupato Canale dei Molassi e piazza San Pietro in Vincoli già nel pomeriggio di venerdì. Assenti le forze dell’ordine, rabbia tra i commercianti del Balon che dopo 18 anni speravano di liberarsi definitivamente del suk. E ora c’è chi chiede la testa dell’associazione che gestisce il mercatino del libero scambio