Abusivi padroni dei posteggi. «Minacciati per pochi euro»

Visitare i malati ha un prezzo molto alto, soprattutto se alla porta trovi ad attenderti anche un parcheggiatore abusivo. Una storia comune in tutti gli ospedali torinesi. Dal Martini alle Molinette passando per il Maria Vittoria dove recentemente sono stati segnalati, dagli automobilisti di passaggio, un paio di cravattari. Attendono i clienti lungo quella di fila di posteggi a spina di pesce, evitarli – se vuoi un comodo posto davanti al pronto soccorso – è praticamente impossibile. E anche se non ci sono le strisce blu sull’asfalto il prezzo da pagare è comunque incluso nel prezzo. Uno o due euro, o anche solo cinquanta centesimi se sono di luna buona. «Altrimenti tocca lasciare l’auto a un paio di isolati di distanza» racconta Riccardo, uno degli autori della segnalazione.

«Vuoi fare la sosta? E allora paga il pizzo» .Sembra questa la parola d’ordine in via Cibrario. Il controviale, nei pressi del Maria Vittoria, è ostaggio da anni dei soliti abusivi della sosta. Due uomini e una donna, che si alternando tra estorsioni, aggressioni e minacce. I cittadini che hanno intenzione di recarsi a trovare un loro caro, all’ospedale, sono costretti, loro malgrado, a fare i conti con questo instancabile racket dei parcheggiatori. Una piaga che non si ferma nemmeno con i controlli. «E’ una vergogna, dobbiamo pagarli per un servizio che non esiste» si difende la povera Anna, 67 anni. In effetti le vittime non sono scelte a caso. Ci sono donne sole, pensionati, giovani. Categorie con cui è più difficile trattare, almeno secondo il furbetto di turno. «Tranquillo te la controllo io la macchina» l’intimidazione classica che l’automobilista si sente pronunciare appena sceso dall’auto. Ai cittadini, oltre al dolore per la visita, tocca aprire il portafoglio per non ritrovarsi al ritorno la macchina rigata o magari uno specchietto rotto.