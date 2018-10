Andare a scuola dai campioni dà una marcia in più. Con questa idea è nata Accademia Torino (piazza Giovanni dalle Bande Nere 20 a Torino): un modo per praticare sport e attività fisica seguiti da chi ha le competenze giuste per farlo. Alla base c’è il progetto di un gruppo di judoka che hanno vinto titoli nazionali e internazionali e la loro voglia di mettersi al servizio di tutti.

«Da noi vengono gli atleti come i neofiti – spiega Alessandro Bruyere – e c’è la giusta attenzione per tutti perché possiamo contare su istruttori che sono al top nel loro settore. Lavoriamo con tecniche innovative e soprattutto siamo appassionati».

All’Accademia ci sono corsi di judo per adulti e bambini (dai 4 anni in su), è la sede di CrossFit Toret, ma si insegnano anche il Brasilian Jiu Jitsu, si pratica ginnastica a corpo libero, antalgica e pilates.

Accademia Torino è aperta da lunedì a sabato con orario 8-22.

Informazioni: 011.8998155.