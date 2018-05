Accampati in strada: i drammi dell’altra Torino che sopravvive nelle tende

Quella passerella chiusa dal Comune perchè insicura è diventata, in mancanza di altro, la loro nuova casa. Pino, 51 anni, e Rosanna, 48, si sono sistemati tra gli orti dei coltivatori e il marciapiede. Lontano dalla strada.

«Non sapevamo dove andare, quindi ci siamo “trasferiti” qui» racconta Pino, ex decoratore. L’uomo, tre anni fa, ha perso il lavoro e un appartamento in via Bologna e da quel momento la fortuna gli ha voltato le spalle. Qualche lavoretto saltuario, sistemazioni temporanee da amici e poi di nuovo l’incubo della strada. Condiviso con la sua compagna e con il cane Texa che non abbandona mai i suoi padroni.

In viale dei Mughetti, angolo corso Molise, la coppia ha trovato un rifugio dalle intemperie. Una tenda, danneggiata da un incendio fortuito, è stata lasciata al cane mentre l’altra, regalata da un residente, è stata trasformata in un mini-appartamento.

