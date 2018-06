Accecato dalla gelosia, prende a pugni e schiaffi la compagna. Arrestato

Lei voleva lasciarlo per tornare dalla madre. L'uomo, 47 anni, già noto alle forze dell'ordine, è accusato di maltrattamenti in famiglia

Accecato dalla gelosia, ha aggredito la compagna al rientro da un matrimonio, prendendola a pugni e schiaffi, perché voleva lasciarlo e tornare dalla madre. Un italiano di 47 anni, già noto alle forze dell’ordine per spaccio di droga, è stato arrestato dalla polizia per maltrattamenti in famiglia.

L’UOMO ERA ARRIVATO A COLPIRLA CON UNA SEDIA

Agli agenti, la vittima ha raccontato che, quattro mesi fa, durante una lite, l’uomo era arrivato a scaraventarle addosso anche una sedia, provocandole ferite giudicate guaribili in sette giorni.