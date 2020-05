E’ accecato dalla gelosia. Uccide il suo compagno e poi spara all’amante

Si tratterebbe di un raptus di gelosia quello che ha fatto sfociare la relazione tra il trentacinquenne Alessandro Borrelli e l’amico Cristian Gusmano (questo il nome del presunto, una assassino guardia giurata), in un vero e proprio delitto a sfondo passionale. Il giovane è stato freddato nel suo appartamento al piano terra di una palazzina di via Cagliari a Ciampino mercoledì pomeriggio. La vittima è stata centrata da più colpi di pistola, di cui uno mortale dritto alla gola che ha fatto sì che i medici dell’ambulanza trovassero nel cortile condominiale il Borrelli a terra sanguinante e completamente incosciente. Il ragazzo è stato immediatamente trasportato all’ospedale di Tor Vergata. Nella serata ieri i carabinieri hanno fermato una guardia giurata, coetanea della vittima che, a detta di quanto riferito da più testimoni, sarebbe stata legata sentimentalmente ad Alessandro Borrelli. Ed è dalle prime ricostruzioni del Nucleo investigativo dei carabinieri che gli inquirenti sono riusciti ad intuire che l’assassino avrebbe sparato a sangue freddo proprio con la pistola d’ordinanza.

Pur non essendo tuttora chiaro il motivo, il vigilante è stato ascoltato a lungo nella caserma di Frascati e pare si tratti di raptus da gelosia. La ragione scatenante dell’azione criminale del Gusmano sarebbe infatti da collegarsi al rapporto instaurato con un’ altra persona, in un ménage à trois: il ventiquattrenne Stefano I., amico intimo del Borrelli, che il pomeriggio del delitto sarebbe arrivato insieme al Gusmano a bordo della stessa auto intorno alle 18, con l’intenzione di un chiarimento a tre. Da quanto ricostruito dagli investigatori della Compagnia di Castel Gandolfo, il Borrelli avrebbe aperto loro la porta dell’appartamento nel condominio delle case popolari dove era andato ad abitare da qualche mese, in una casa che era nella disponibilità della famiglia. Fra i tre uomini, tutti incensurati, sarebbe nata una discussione alquanto accesa quando all’improvviso il vigilante ha estratto la pistola che portava con sé di nascosto e ha sparato verso petto e gola del Borrelli e, addirittura, verso Stefano che è riuscito a scappare dall’edificio.

La pistola Beretta che deteneva il Gusmano per svolgere il suo lavoro di guardia giurata è stata sequestrata con nove colpi dei quindici che aveva nel caricatore. Oggi la salma di Borrelli si trova nell’obitorio dell’ospedale Tor Vergata di Roma, sotto sequestro giudiziario per cui la procura ne ha disposto l’autopsia.

Al di là dei risvolti giudiziari, le dinamiche psicologiche sono quelle che più destano interesse rispetto ai fatti di questo caso. È indubbio che la gelosia sia qualcosa di puramente sano, quando rappresenta innanzitutto il bisogno di un rapporto costante, rassicurante, coerente con l’altro.

Insomma quando c’è una domanda di reciprocità è chiaro che questa sia un motore che aiuta a muovere la coppia verso una stessa direzione. Poi esistono le gelosie patologiche, ma quando c’è la reciprocità è difficile che si arrivi a danni peggiori, tranne che uno voglia possedere quella parte che non vuole essere posseduta. Un po’, forse, come in questo caso in cui, nel quadro dell’evoluzione di genere, non c’è differenza di prerogative tra quella maschile o femminile, bensì rappresenta pur sempre la prerogativa della parte più debole. E in un rapporto di coppia in cui c’è una componente di amore, ma anche di potere, c’è sempre una parte che ha più bisogno dell’altro.