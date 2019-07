Accende il fornello, investita da un’esplosione: grave turista torinese

La donna, 33 anni, ha riportato ustioni di primo e secondo grado alle gambe, al braccio sinistro ed al volto. Non è in pericolo di vita

E’ stata investita da una fiammata mentre accendeva un fornello nel vano cucina per preparare la colazione, ed ha riportato ustioni di primo e secondo grado a entrambe le gambe, al braccio sinistro ed al volto la torinese M.D.D., 33 anni rimasta ferita, questa mattina, in un residence sulla litoranea salentina, tra Otranto ed i laghi Alimini.

SCOPPIO FORSE DOVUTO A PERDITA DI GAS

Forse una perdita di gas, si presume da un tubo, la causa dello scoppio. Almeno questa sembra essere la spiegazione più ovvia, anche se tutto è ancora in fase d’accertamento.

RICOVERATA IN GRAVI CONDIZIONI

Soccorsa, la turista è stata ricoverata al Centro “Grandi ustioni” di Brindisi: le sue condizioni sono gravi ma la donna non è in pericolo di vita. Illesi il compagno ed un bimbo di un anno, perché, al momento dello scoppio, si trovavano in un’altra stanza.