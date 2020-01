Accendono il fuoco del camino con l’alcol: tre ustionati al Cto. Uno è in fin di vita

Negli ultimi 3 anni 102 pazienti sono stati ricoverati per per questo tipo di ferite. L'appello dell'ospedale: "Non utilizzate liquidi infiammabili per attizzare il fuoco o per le pulizie"

Tre persone sono finite al Centro Grandi Ustionati del Cto di Torino con gravi ustioni dovute all’accensione di camini o stufe con l’alcol. E’ accaduto, in particolare, negli ultmi cinque giorni mentre, complessivamente, negli ultimi 3 anni, i pazienti ricoverati nel nosocomio torinese per questo tipo di ferite, sono stati 102 (in pratica il 40% dei ricoveri).

L’APPELLO DELL’OSPEDALE

Il dato è stato comunicato dallo stesso ospedale (appartenente alla Città della Salute), il quale ne ha poi approfittato per lanciare un appello ai cittadini affinché non manipolino imprudentemente liquidi infiammabili. Un fatto che, in caso di ustioni, viene fatto notare, può “comportare una mortalità del 12%”.

“NON SI ATTIZZA IL FUOCO CON L’ALCOL”

“Non si attizza il fuoco con l’alcol” è il senso dell’appello. La Città della Salute, consiglia di “non tenere l’alcol in casa per un utilizzo non consono e pericoloso, come pulizie, disinfezioni, frizioni, bruciare zecche o ramaglie, che si potrebbero fare meglio e in maggiore sicurezza con altri prodotti”.

UNO DEGLI USTIONATI RISCHIA LA VITA

Per due dei 3 ustionati finiti al Cto, la prognosi è riservata. Uno in particolare, proveniente da Carrù, è in pericolo di vita mentre il secondo, originario di San Giorgio Canavese, per fortuna è in via di miglioramento. Il terzo ferito, da Bagnolo Piemonte, è stato ricoverato con lesioni meno gravi.