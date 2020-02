Accessori per fumatori, sequestrati a Torino due milioni di articoli

Circa due milioni di accessori da fumo in vendita per lo più presso negozi di articoli per la casa o magazzini gestiti da imprenditori cinesi e bengalesi sono stati sequestrati dagli agenti della guardia di finanza di Torino nel corso di una massiccia attività di controllo che ha riguardato una trentina di esercizi commerciali disseminati tra il capoluogo e la provincia.

Confiscati filtri per il confezionamento delle sigarette e cartine la cui vendita, dallo scorso primo gennaio, è consentita esclusivamente nelle rivendite autorizzate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il valore delle sanzioni comminate ammonta a oltre mezzo milione di euro. Una quindicina le persone coinvolte. In un caso, un commerciante di origini cinesi è stato denunciato per frode in commercio avendo apposto su filtri e cartine in vendita delle etichette e delle indicazioni riportanti l’origine italiana della merce, che invece era importata da paesi stranieri.