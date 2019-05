Accessori per auto contraffatti venduti on-line: denunciati due imprenditori [FOTO]

La merce era esposta come in vetrina. Virtuale, s’intende. Perché i materiali, articoli di noti marchi automobilistici, tutti rigorosamente contraffatti, erano venduti – a prezzi vantaggiosissimi – sul web. E’ quanto gli uomini della guardia di finanza di Torino hanno scoperto nei giorni scorsi. Due le persone finite nei guai con l’accusa di aver organizzato un vero e proprio mercato del falso online.

NEI GUAI DUE IMPRENDITORI

Si tratta di due imprenditori, un cinquantenne ed un trentenne, entrambi residenti nell’hinterland torinese. Nei loro confronti è scattata la denuncia per contraffazione e violazioni delle norme sulla sicurezza dei prodotti

ALMENO 400 I CLIENTI

Almeno 400, secondo quanto accertato dalle “fiamme gialle”, i clienti che avrebbero acquistato gli articoli taroccati, attraverso i più importanti siti di aste ed e-commerce. A loro è stata contestata una violazione amministrativa.

L’OPERAZIONE DEI BASCHI VERDI

I “baschi verdi” della compagnia di Susa, coordinati dalla Procura della Repubblica sabauda, hanno rintracciato i due “rivenditori” attraverso il monitoraggio dei più noti portali di vendite online. L’operazione ha portato al sequestro di oltre 4.000 prodotti già pronti per essere spediti.

MACCHINARI SOTTO SEQUESTRO

Altri 11.000 articoli, tra articoli per la casa e souvenir, sono stati invece “cautelati” in quanto di ignota provenienza. Durante le perquisizioni le “fiamme” hanno apposti i sigilli ai macchinari industriali utilizzati per la fabbricazione del materiale nonché messo sotto sequestro i progetti per la realizzazione dei falsi.

C’ERA ANCHE UNA DISCARICA ABUSIVA

All’interno di una delle aziende finite sotto la lente degli investigatori, i finanzieri hanno anche scoperto una discarica abusiva a cielo aperto dove sono stati rinvenuti, accatastati, rifiuti speciali di vario genere, dal materiale ferroso a quello plastico.