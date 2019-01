Accoltella il fratello e poi tenta la fuga da Torino verso Bruxelles: arrestato al confine

È successo nel Biellese: è stata la vittima, ricoverata in gravi condizioni, a rivolgersi ai carabinieri. In manette un marocchino

Ha ferito il fratello con cinque coltellate, di cui una profonda al polmone. Poi ha tentato di lasciare l’Italia pendendo un pullman della FlixBus partito da Torino e diretto a Bruxelles, ma è stato rintracciato e fermato al confine con la Svizzera.

IL FATTO.

E’ successo nella notte tra venerdì e sabato a Cossato, nel Biellese. Il 42enne L.K., di origini marocchine, ha accoltellato il fratello (L.H.) al culmine di una lite probabilmente causata da questioni economiche legate a un’eredità. La vittima, grazie all’aiuto di un automobilista, ha raggiunto la compagnia dei carabinieri di Cossato, denunciando il fatto. Ora è ricoverata in gravi condizioni in ospedale a Biella, ma sembra che non sia più in pericolo di vita. Nel frattempo i militari dell’Arma si sono messi sulle tracce del fuggitivo, riuscendo ad acciuffarlo al valico del Gran San Bernardo (Aosta) con l’ausilio delle forze di polizia svizzere.