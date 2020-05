Accoltella marito dopo una lite: 56enne arrestata per tentato omicidio

L'episodio nell'astigiano: la donna si è subito barricata in casa. Il coniuge, 70 anni, è ora in ospedale

Dramma sfiorato nella giornata di ieri nell’astigiano. Una donna di 56 anni ha accoltellato il marito, 70enne, mentre i due si trovavano in auto. Subito dopo si è barricata in casa, fino all’arrivo degli agenti di polizia, che l’hanno arrestata per tentato omicidio.

L’EPISODIO

E’ accaduto nel pomeriggio. I due stavano andando a fare una visita e si trovavano in macchina in zona Valle Benedetta, quando la 56enne ha estratto un coltello con una lama di 20 centimetri dalla borsa attaccando il marito. E’ quindi scesa dall’auto ed è tornata a casa, barricandosi all’interno di essa. Decisiva la segnalazione di un passante, che ha subito spiegato la situazione ai poliziotti della zona, che hanno soccorso il 70enne e arrestato la donna. L’uomo è ora all’ospedale di Asti, dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico. Non è in pericolo di vita.