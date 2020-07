Accoltella un uomo alla schiena: 34enne nigeriano acciuffato dalla polizia

Il ferito è stato trovato riverso a terra in una pozza di sangue. L'aggressore, alla vista degli agenti, ha tentato di disfarsi della lama ma è stato arrestato

E' successo in Lungo Dora Firenze a Torino

Ieri sera, poco prima delle 23, gli agenti del commissariato Dora Vanchiglia sono intervenuti in Lungo Dora Firenze a Torino per la presenza, in strada, di una persona che brandiva un grosso coltello.

GETTA IL COLTELLO

Quando i poliziotti sono giunti sul posto, alla vista della volante, l’uomo si è immediatamente disfatto dell’arma (della grandezza di 34 centimetri di cui 24 di sola lama), gettandola per terra.

UN FERITO RIVERSO A TERRA

Riverso al suolo c’era uno straniero, un 22enne nigeriano che presentava un taglio profondo all’altezza della colonna vertebrale, con una copiosa fuoriuscita di sangue. L’uomo è stato poi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Bosco in codice giallo.

SI AVVICINA ALLA VITTIMA E LA COLPISCE

Dalle testimonianze raccolte, è emerso che l’aggressore si era avvicinato a un gruppetto di stranieri seduti a parlare su una panchina di Lungo Dora Savona e dopo aver estratto il coltello dai pantaloni, improvvisamente aveva colpito alla schiena il 22enne.

L’AGGRESSORE E’ STATO ARRESTATO

Pur ferito, il malcapitato è riuscito a darsi alla fuga cadendo poi per terra nel luogo in cui lo hanno trovato i poliziotti. Il reo un 34enne cittadino nigeriano, è stato arrestato per tentato omicidio.