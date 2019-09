Accusa di furto l’amico, poi lo pesta, lo rapina e infine lo costringe ad andare nudo per strada

Ha aggredito l’amico. Lo ha picchiato dopo averlo, ingiustamente, accusato di avergli a sua volta rubato il portafogli. Come se non bastasse, dopo le botte, gli ha anche portato via il telefonino (che, a quanto pare, il malcapitato aveva da poco acquistato) e lo ha costretto a denudarsi obbligandolo poi a camminare completamente nudo in strada.

L’AGGRESSORE E’ ORIGINARIO DI CHIVASSO

E’ accaduto ieri, a Vigevano, nel Pavese. L’aggressore, un 39enne originario di Chivasso ma residente a San Giusto Canavese, è stato intercettato e arrestato dai carabinieri poco dopo il “fattaccio”.

L’INTERVENTO DEI CARABINIERI

Le forze dell’ordine, infatti, in quel momento impegnate in un servizio di controllo del territorio, si sono imbattute nella vittima, un 40enne della provincia pavese, senza fissa dimora, che gironzolava per le strade della cittadina lombarda senza vestiti addosso, e l’hanno immediatamente soccorsa.

AGGRESSORE RINTRACCIATO E ARRESTATO

L’uomo, dolorante e malconcio, ha raccontato ogni cosa ai militari dell’Arma i quali, nel giro di pochi minuti, sono riusciti a rintracciare il responsabile dell’aggressione, tra l’altro già noto agli ambienti investigativi per i suoi precedenti.

VITTIMA IN OSPEDALE: PROGNOSI DI 20 GIORNI

L’aggressore è stato arrestato (nel suo zaino i carabinieri hanno trovato il cellulare trafugato poco prima all’amico), il “bersaglio” del violento pestaggio con rapina, è stato accompagnato dal 118 al pronto soccorso dell’ospedale cittadino, dove gli è stata riscontrata la frattura delle ossa nasali con una prognosi di 20 giorni.