Accusati di omicidio, li fermano in Belgio. Sono subito rilasciati

A processo in Italia per omicidio ma rilasciati dalle Autorità belghe per le quali l’obbligo di firma è una misura cautelare sufficiente visto il quadro indiziario tratteggiato dalla nostra Procura. Sono rimasti in cella meno di 48 ore, per poi tornare a darsi alla macchia, Kuzman Duretovic, macedone di 40 anni, e sua moglie Sladjana Mitrovic, nata 36 anni fa in Serbia, rinviati a giudizio con l’accusa di omicidio per la morte di Maurizio Rigoli, il pensionato 64enne scomparso da Bibiana il primo aprile del 2014. Imputato con loro per il delitto è anche il figlio Toni Duretovic, classe 1991 e nato a Carmagnola, attualmente detenuto in Francia, vicino a Brinçon, dove è stato arrestato per furto. La coppia di nomadi era stata raggiunta da un mandato di arresto europeo dopo che aveva abbandonato l’Italia non appena si era capito che dietro alla scomparsa del 64enne pensionato pinerolese si nascondeva realtà un omicidio.

