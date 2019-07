Accusato di violenza e sequestro: «Lei stava da me di sua volontà»

Giovanni Bello non ci sta a passare per uno stupratore, per il sequestratore e l’aguzzino di una ragazza che lo accusa di rapimento e violenza sessuale. L’uomo era stato arrestato qualche giorno fa perché ritenuto responsabile di quei reati e la ragazza, Marta M. di 27 anni, era stata liberata dai carabinieri.

«Le cose non sono andate in quel modo – sottolinea l’avvocato Adriano Favero che difende Bello -. Intanto quella ragazza aveva risposto ad un annuncio sul web del mio assistito che aveva deciso di pubblicare l’inserzione per trovare compagnia. I due si erano poi accordati in modo consensuale». Marta, che vive a Torino, aveva raggiunto l’abitazione di Bello «che non è un cascinale isolato – precisa il legale -, ma un appartamento in una villa quadrifamigliare e lì si è fermata per diversi giorni, ma di sua volontà». Per dimostrare questa circostanza, Favero e il suo assistito presenteranno una serie di nominativi di persone che nel presunto periodo di “detenzione” avrebbero visto la giovane donna entrare e uscire liberamente da quella casa e sarebbero disponibili a testimoniarlo.

Invece per ciò che riguarda le ecchimosi che la ragazza aveva sul suo corpo, queste, secondo la difesa di Bello, non sarebbero state provocate da presunte violenze del carmagnolese, ma si sospetta che la giovane fosse stata vittima di maltrattamenti prima di recarsi a casa di Giovanni Bello. Il sospetto da parte della difesa è che quei lividi possano essere stati provocati dalle botte del suo protettore, «un cittadino straniero – spiega Favero – lo stesso che ha presentato denuncia di scomparsa. E poi, ultima cosa, in casa i carabinieri non hanno trovato droga». Secondo la ricostruzione della difesa di Bello che si proclama innocente e totalmente estraneo alle accuse, la ragazza avrebbe accettato di recarsi a Carmagnola e di vivere sotto lo stesso tetto dell’uomo, proprio per allontanarsi da Torino e sfuggire così alle angherie del suo violento protettore.

Se questa ricostruzione troverà riscontri oggettivi, allora l’intera vicenda dovrà essere completamente riscritta e Bello, da carnefice, risulterebbe essere una vittima quantomeno alla stregua della giovane prostituta italiana. Da chiarire e verificare, però, ci sarebbero ancora alcune circostanze, come la richiesta di aiuto che la donna avrebbe inviato a suoi conoscenti attraverso Messenger. Fatti, questi, che ora le indagini dei carabinieri dovranno rapidamente accertare.