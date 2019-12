Acqua e Daspone

Gli Hooligans “daspati” della curva Primavera protestano che non hanno mai ricattato il Torino e non hanno mai fatto merchandising taroccato come i gruppi della Maratona. Dicono che aprire la curva agli ultras avversari per un «esperimento sociale» (quaestor dixit) è stata una trappola tesa sapendo che lo scontro inevitabile avrebbe consentito filmati e Daspo.

Minacciano di disertare lo stadio, ma facciano pure. Il luogo non potrà che migliorare. Ricordo il Filadelfia del dopoguerra, strapieno: 40mila in piedi, schiacciati come sardine durante i derby, senza incidenti. E non c’erano divisioni, si poteva andare da una curva all’altra passando per i distinti.

Niente settore ospiti: si era sempre mischiati, ma non ci si menava, al massimo ci si sfotteva, come poi al Comunale. Fu lì che negli anni ‘70 nacquero i club sull’esempio inglese. Ma mentre l’hooliganismo britannico duro fu presto isolato e stroncato dalla Thatcher, qui prosperò, sempre più violento. Oggi gli ultras italiani sono come degli alieni (i capi durante le partite voltano addirittura le spalle al campo!). Odiano le forze dell’ordine a prescindere e si danno appuntamento fuori dello stadio apposta per menarsi.

Fanatici e violenti, prima picchiano e poi parlano (io, lodista, fui schiaffeggiato coram populo nel 2005 sotto il Municipio). Prepotenti e arroganti, ricattano la società e gestiscono la curva come casa loro (erba compresa) usando il tifo per far soldi. Sono loro che hanno spaventato i tifosi anziani e le famiglie. Sono loro che hanno causato la militarizzazione degli stadi con tornelli, barriere, posti nominali, steward, perquisizioni e altre menate. Non so se si riuscirà a tornare al clima del vecchio Filadelfia, ma un tentativo andava fatto.

