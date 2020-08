Acquazzone su Torino: fogne intasate in via Borgo Dora, stazioni allagate [FOTO e VIDEO]

Maltempo e forti disagi a Torino subito dopo la giornata di Ferragosto. Nonostante il forte caldo rilevato nella maggior parte delle regioni italiane, quest’oggi sul Piemonte ed, in particolare, sul capoluogo, nel centro storico e in altri punti della città, si sono abbattuti forti temporali quasi autunnali, accompagnati da forti raffiche di vento e grandine.

Tanti gli allagamenti segnalati in particolar modo a Torino, come dimostrano queste immagini scattate in via Borgo Dora, con allagamenti provocati soprattutto da un problema alle fogne, letteralmente intasate sotto il peso della pioggia e dei detriti trasportati dall’acqua.

Alcuni ristoranti, tra cui quello cinese (dove la gente è rimasta intrappolata) e le cantine di numerosi palazzi, sono finiti praticamente a mollo (allagato anche il ristorante Valenza). E dire che a Borgo Dora il rifacimento delle fogne, nel tratto compreso tra il civico 26 e l’Arsenale della Pace, è stato ultimato un anno fa e pare sia costato la bellezza di due milioni di euro! Certo, se questo è il risultato, c’è poco di cui stare allegri. (foto-segnalazione dell’amico reporter Giancarlo Cristiani).

Le stazioni della metropolitana di Principi d’Acaja e Bernini sono inagibili. Un albero è caduto tra corso Matteotti e corso Vinzaglio. Diverse le strade allagate sia nel centro storico sia verso la zona del parco della Pellerina. Alcuni interni dei palazzi in via Pianezza, nel quartiere Lucento, sono finiti sott’acqua.

ALLAGAMENTI A PORTA NUOVA

Disagi anche a Torino Porta Nuova, dove acqua e fango hanno letteralmente invaso l’area. Ecco un breve video che evidenzia il caos generato dal maltempo in zona.

SCALE INAGIBILI NELLA STAZIONE VINZAGLIO

Ulteriori allagamenti anche alla Stazione Vinzaglio. Nelle immagini una parte della struttura riguardante le scale, completamente impraticabili a causa della pioggia.

CAOS IN CENTRO

Allagamenti e caos anche in centro città, come testimoniato da queste immagini di poco fa