Acqui Terme, si chiude in auto e tenta il suicidio: salvato da carabinieri fuori servizio

Una storia davvero scioccante quella che riguarda un ristoratore di Acqui Terme (Alessandria), che, in mattinata, verso ora di pranzo, si è chiuso in macchina all’interno di un garage tentando il suicidio. Aveva infatti collegato il tubo di scappamento dell’auto all’interno in modo da soffocarsi ma è stato salvato da alcuni carabinieri, che in quel momento erano fuori servizio.

L’UOMO ERA INCOSCIENTE

I militari infatti si erano accorti dell’assenza dell’uomo dal suo locale: cosa strana, visto che il tutto è accaduto nell’ora di punta per i ristoranti. Trovato poi il luogo dove il ristoratore si era rifugiato, lo hanno subito messo in salvo, sfondando il finestrino e tirandolo fuori dalla macchina. L’uomo era incosciente ma, grazie all’intervento del 118, è stato rianimato e quindi trasportato in elisoccorso al Cto di Torino, dove è in camera iperbarica per il trattamento del caso.