Acrilico venduto per cachemire: sequestrati 4.000 capi d’abbigliamento nel Torinese

Operazione della guardia di Finanza in un market cinese di Rosta, nel Torinese, dove sono stati sequestrati 4.000 capi d’abbigliamento, oltre 90.000 tra etichette e imballaggi, 2 macchinari industriali e 220.000 metri di filato acrilico, per un valore totale di oltre 250.000 euro.

Il titolare dell’attività, un imprenditore cinese di 40 anni residente a Torino, vendeva capi di abbigliamento in acrilico spacciandoli per cachemire o altri filati di pregio: è stato denunciato per frode in commercio e multato di 5mila euro per aver apposto etichette false sui vestiti.