Adami ed Eve

Un’afosa sera del luglio scorso una bella valdostana di 26 anni, Erika Zuliani, ex atleta e sciatrice di snowboard, ha passeggiato completamente nuda per il centro di Bologna, per un’ora e mezza. Ad alcuni giovani che le han chiesto, vedendola così, se avesse perso una scommessa o se le avessero rubato i vestiti, ha risposto «non avevo voglia di vestirmi», mentre agli agenti che l’hanno fermata e coperta chiedendole spiegazioni ha risposto che «voleva vincere la paura che provava quando si sentiva osservata».

Morale: multa di 3.300 euro per “atti contrari alla pubblica decenza”. Tre mesi prima, a Roma, Adrian Olivera (un artista spagnolo di 30 anni) è entrato nudo nella Fontana di Trevi. Multato di 450 euro, non si è scoraggiato, ed ha ripetuto la performance adamitica agli Uffizi, al Louvre e alla National Gallery. Non si sa se là sia stato multato.

Di sicuro ha scampato la multa il mese scorso a Roma, quando è entrato, sempre nudo, nella chiesa di Santa Maria della Vittoria: il parroco l’ha cacciato a pedate senza neanche chiamare la polizia. Ma il filmato è finito su Youtube, ed è quanto lui voleva. Queste performances – dice Olivera nel suo sito – sono «un atto di devozione alla madre e dea Venere. La mia arte deve essere il faro di un nuovo mondo in cui l’erotismo, il corpo e il desiderio non sono concepiti come un tabù, ma cose da vivere liberi e intensamente come un giardino delle delizie». Parbleu! La bella valdostana non può, ma lui sì, perché «è un artista»? La prossima volta si proclami artista anche lei: mal che vada, si paga la multa col filmato, come lui. Secondo me, venderebbe anche di più.

