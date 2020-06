Addetto alle pulizie precipita dal ponteggio: è in gravi condizioni al Cto

E’ precipitato da un ponteggio schiantandosi al suolo. Nella caduta, il malcapitato, un uomo di 66 anni, originario del Perù, ha riportato un trauma toracico e facciale: le sue condizioni sono gravi. L’incidente sul lavoro si è verificato questo pomeriggio all’interno di una ditta di Volpiano.

CADE DAL PONTEGGIO: E’ GRAVE

L’operaio, addetto di una cooperativa di pulizie di Torino, stava effettuando dei lavori quando, per cause ancora in corso di accertamento, è caduto giù da un ponteggio. L’impatto con il suolo, dopo un volo tremendo, è stato violentissimo. Soccorso dai colleghi, il 66enne è stato trasportato all’ospedale Cto di Torino a bordo di un elicottero. Le sue condizioni sono state giudicate gravi dai medici che lo hanno preso in cura.

CARABINIERI E SPRESAL SUL POSTO

Sul posto, per le indagini di rito, sono giunti i carabinieri della compagnia di Chivasso ed i tecnici dello Spresal dell’Asl To4: a loro ora fare piena luce sull’accaduto.